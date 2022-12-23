В Бурятии пройдут массовые проверки водителей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилистов призывают соблюдать ПДД



В Бурятии с пятницы по воскресенье проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.



Сегодня и завтра в Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС в составе 30 сотрудников, в том числе добровольные народные дружины. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на аварийно-опасных участках магистральных улиц города. В преддверии новогодних праздников и в период проведения корпоративных вечеров сотрудники Госавтоинспекции усилят надзор за дорожным движением и будут патрулировать места расположения развлекательных заведений.



Выставление дополнительных экипажей Госавтоинспекции запланировано и в районах республики.



- Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжёлыми последствиями, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За 11 месяцев текущего года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 181 ДТП, в которых погибли 56 человек и ранены 2800 участников дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержаны свыше 6300 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.



Управление ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию (телефон 102, 292902, 292999) о водителях, которые представляют опасность для окружающих.

