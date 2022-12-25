Жителям Бурятии напомнили, сколько можно хранить новогодние салаты

Большинство из них лучше съесть в первые 12 часов









В республиканском центре гигиены и эпидемиологии жителям Бурятии напомнили, сколько можно хранить салаты. Это скоропортящиеся блюда, поэтому лучше держать их в холодильнике при температуре от 2 до 6°С и не оставлять на столе на всю ночь.Срок годности напрямую зависит от ингредиентов. Салаты из сырых овощей или фруктов, а также с добавлением мяса, птицы, копчёностей и из варёных овощей могут храниться максимум 18 часов, а после заправки – только 12.Если в салате есть консервированные овощи или варёные яйца, его нужно съесть в течение шести часов после заправки. Для блюд с морепродуктами срок составляет 12 часов, а из маринованных, солёных и квашеных овощей – 36. Заправлять салаты лучше всего перед подачей на стол, отмечают в центре гигиены и эпидемиологии.