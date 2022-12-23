Теперь мужчине грозит уголовное преследование
В аэропорту Иркутска транспортные полицейские выявили 30-летнего иностранного гражданин, который нарушил режим пребывания в Российской Федерации.
Желая избежать административной ответственности, мужчина предложил правоохранителям две тысячи рублей.
В результате иностранца привлекли к административной ответственности. Кроме того, мужчине грозит уголовное преследование. Покушение на мелкое взяточничество - уголовно наказуемое деяние. Ему грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске иностранец не смог подкупить полицейских
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