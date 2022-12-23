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В Иркутске иностранец не смог подкупить полицейских

В Иркутске иностранец не смог подкупить полицейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Теперь мужчине грозит уголовное преследование

В аэропорту Иркутска транспортные полицейские выявили 30-летнего иностранного гражданин, который нарушил режим пребывания в Российской Федерации.

Желая избежать административной ответственности, мужчина предложил правоохранителям две тысячи рублей.

В результате иностранца привлекли к административной ответственности. Кроме того, мужчине грозит уголовное преследование. Покушение на мелкое взяточничество - уголовно наказуемое деяние. Ему грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
Иркутская область

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