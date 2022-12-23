В Иркутске иностранец не смог подкупить полицейских

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Теперь мужчине грозит уголовное преследование



В аэропорту Иркутска транспортные полицейские выявили 30-летнего иностранного гражданин, который нарушил режим пребывания в Российской Федерации.



Желая избежать административной ответственности, мужчина предложил правоохранителям две тысячи рублей.



В результате иностранца привлекли к административной ответственности. Кроме того, мужчине грозит уголовное преследование. Покушение на мелкое взяточничество - уголовно наказуемое деяние. Ему грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

