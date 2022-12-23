Тувинский военный спас сослуживца из Бурятии

Он два километра тащил на себе раненого товарища





Председатель Верховного Хурала Тывы Кан-оол Даваа рассказал в соцсетях о подвиге военного Дениса Шеверова, который родом из Тоджинского района. Молодой человек спас жизнь боевому товарищу по имени Арсалан, военному из Бурятии.- Денис протащил раненого товарища на себе больше двух километров, – написал Кан-оол Даваа на своей странице во «ВКонтакте». – Он говорит, что это не единственный раз, когда приходилось вытаскивать сослуживцев из-под обломков. Потомственный охотник и рыбак из Тоджи представлен к медали Жукова.Арсалан решил лично поблагодарить своего спасителя.- То, что он приехал из далёкой Бурятии всей семьёй поблагодарить Дениса, заслуживает уважения. Только подумайте, русский парень из Тувы спас бурята! Вот какая у нас страна – многонациональная, могучая, единая, – отметил председатель парламента Тувы.