Тувинский военный спас сослуживца из Бурятии

Он два километра тащил на себе раненого товарища
Председатель Верховного Хурала Тывы Кан-оол Даваа рассказал в соцсетях о подвиге военного Дениса Шеверова, который родом из Тоджинского района. Молодой человек спас жизнь боевому товарищу по имени Арсалан, военному из Бурятии.
- Денис протащил раненого товарища на себе больше двух километров, – написал Кан-оол Даваа на своей странице во «ВКонтакте». – Он говорит, что это не единственный раз, когда приходилось вытаскивать сослуживцев из-под обломков. Потомственный охотник и рыбак из Тоджи представлен к медали Жукова.
Арсалан решил лично поблагодарить своего спасителя.
- То, что он приехал из далёкой Бурятии всей семьёй поблагодарить Дениса, заслуживает уважения. Только подумайте, русский парень из Тувы спас бурята! Вот какая у нас страна – многонациональная, могучая, единая, – отметил председатель парламента Тувы.
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