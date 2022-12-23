В регионе разработали требования для содержания домашних животных
Правительство Забайкальского края утвердило требования к содержанию и выгулу домашних животных на территории края. Теперь владельцам животных нельзя выпускать на свободный выгул собак, а в общественных местах питомцы должны быть на поводке и в наморднике.
- Требования разработаны согласно федеральному закону об ответственном обращении к животным. Согласно им владельцы теперь обязаны следить за своими питомцами и не оставлять их без присмотра, - рассказал руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим.
Сегодня специалисты Госветслужбы Забайкальского края разрабатывают проект закона. Согласно ему несознательные владельцы животных будут привлекаться к административной ответственности.
Глава ведомства добавил, что владельцы теперь обязаны соблюдать порядок при выгуле собак, а также поддерживать надлежащее санитарное состояние квартиры или дома. Помимо этого, четвероногий охранник должен содержаться в ограждении, если это частный дом.
Требования гласят, что в общественных местах собаки должны быть на поводке и наморднике, за исключением животных ниже 35 сантиметров. За пределами населённых пунктов можно выгуливать питомца только на поводке. Также запрещён свободный выгул четвероногого друга на территории школ, больниц и различных социальных мест.
Ранее губернатор региона Александр Осипов дал поручение по поводу усиления работы с собаками в крае - разработать правила, которые определят обязанности владельцев домашних животных и условия содержания и требования к их выгулу, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
В Забайкалье запретят выгуливать собак без намордников
Общество, Фото:
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