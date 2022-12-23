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Из Бурятия в Китай на экспорт ушло более 9 тонн кедрового ореха

Из Бурятия в Китай на экспорт ушло более 9 тонн кедрового ореха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Продукцию проконтролировал Россельхознадзор

С начала 2022 года управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выдано 400 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии кедрового ореха общим весом 9,1 тонны.

- Вся экспортированная в КНР подкарантинная продукция досмотрена должностными лицами отдела фитосанитарного контроля по Республике Бурятия. Надзорным ведомством в этом году нарушений не выявлено, требования страны-импортёра полностью соблюдены, - сообщает пресс-служба управления.

По приказу Главного таможенного управления Китайской Народной Республики с 1 января 2022 года компетентное ведомство КНР ведёт списки зарегистрированных компаний-производителей в системе CIFER. Для регистрации в системе Единого окна ГТУ Китая и получения одобрения со стороны Россельхознадзора экспортёрам кедровых орехов необходимо соответствовать требованиям ГТУ КНР.
Россельхознадзор кедровый орех Китай

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