Из Бурятия в Китай на экспорт ушло более 9 тонн кедрового ореха

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Продукцию проконтролировал Россельхознадзор



С начала 2022 года управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выдано 400 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии кедрового ореха общим весом 9,1 тонны.



- Вся экспортированная в КНР подкарантинная продукция досмотрена должностными лицами отдела фитосанитарного контроля по Республике Бурятия. Надзорным ведомством в этом году нарушений не выявлено, требования страны-импортёра полностью соблюдены, - сообщает пресс-служба управления.



По приказу Главного таможенного управления Китайской Народной Республики с 1 января 2022 года компетентное ведомство КНР ведёт списки зарегистрированных компаний-производителей в системе CIFER. Для регистрации в системе Единого окна ГТУ Китая и получения одобрения со стороны Россельхознадзора экспортёрам кедровых орехов необходимо соответствовать требованиям ГТУ КНР.

