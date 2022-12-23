Лучшим вратарем турнира стал воспитанник Кижингинского дома-интерната
В прошлом году на всероссийском фестивале по мини-футболу для команд детских домов и интернатов победила Кижингинская школа-интернат из Бурятии. Участвовали спортсмены в обеих возрастных категориях: 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения.
- В этом году этот успех повторили футболисты младшей возрастной группы. Лучшим вратарем турнира признан Мэргэн Д., - сообщил минспорт Бурятии.
Ежегодный фестиваль в рамках проекта «Мини-футбол - в школу» проходит с 18 по 22 декабря в Нижегородской области. География участников фестиваля обширна. В нем участвуют спортсмены из Иркутской, Московской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Ростовской области, Хабаровского края, республики Бурятия и Дагестан.
Всем участникам команд выдали новейшую экипировку, также каждая команда получила мячи для игры в мини-футбол.
Юные футболисты из Бурятии вновь стали лучшими в России
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