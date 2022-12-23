В учреждении есть кружок по городошному спорту
В улан-удэнской исправительной колонии №2 первенство среди осуждённых по городошному спорту.
- Соревнования прошли в упорной бескомпромиссной борьбе, каждый участник стремился одержать победу. В результате победителем стал осуждённый отряда № 1, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В учреждении работает кружок по городошному спорту, в состав которого входит более 20 осуждённых.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в городки
Общество, Фото:
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