На выставке в нацпарке в Бурятии можно увидеть «шерстяную живопись»





23 декабря в музее «Природы и человека» национального парка «Тункинский» открылась выставка изделий, созданных педагогами центра дополнительного образования района.- На выставке представлены картины, созданные в технике сухого валяния Е.Г. Санжеевой. «Шерстяная живопись» изображает животный мир и природу Тункинского парка. Уникальные картины с использованием традиционной техники письма маслом на холсте, созданные А.В. Укоевым описывают красоту и неповторимость родного края, - сообщили в нацпарке.Первыми посетителями стали студенты Тункинского филиала Байкальского колледжа недропользования. Им очень понравились изящные сувенирные изделия, сделанные на лазерном гравере. Это шкатулки, органайзеры, ключницы, салфетницы, подставки для телефонов и т.д.