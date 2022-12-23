Школьница из Бурятии поборется за победу во всероссийском эко-конкурсе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дарья победила в региональном этапе конкурса



В Бурятии завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Конкурс проводился по пяти номинациям: «Эко-традиции», «Природа и этнос», «Культурный код в природе», «Эко-гид» и «Эко-журналистика».



В номинации «Эко-журналистика» одержала победу Дарья, член школьного лесничества «Тальян» Хоринского района. На конкурс она представила видео о движении школьных лесничеств в республике, и рассказала, как ребята помогают лесникам оберегать природу родного края.



- Мне захотелось рассказать о том, как мы вместе с лесниками высаживаем деревья, изготавливаем кормушки для птиц, убираем мусор и заготавливаем шишку сосны для получения семян. Так мы вносим вклад в сохранение и приумножение лесов республики. Надеюсь, что увидев ролик, жители будут бережнее относиться к природе и её обитателям, - рассказала Дарья.



Теперь школьнице предстоит побороться за звание лучшего на всероссийском этапе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

