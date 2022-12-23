Забайкалец взял в кредит 6,4 млн и отдал их мошенникам









- Прежде чем вложить денежные средства, необходимо тщательно изучить финансовый рынок, убедиться в добросовестности компании, её инвестиционных полномочиях, а также ориентироваться на ключевую ставку, - предупреждают в полиции.





40-летний житель посёлка Курорт-Дарасун Карымского района стал жертвой мошенников и обладателем много миллионного кредита. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.Мужчина работает вахтовым методом в Амурской области. Во время очередной смены он зарегистрировался на одной из брокерских интернет-площадок. Под руководством личного финансового консультанта забайкалец скачал приложение и, вкладывая небольшие суммы, наблюдал, как умножаются его деньги. Первое время мужчине даже удавалось «выводить» заработанные проценты, однако консультант настоятельно рекомендовал внести на счёт крупную сумму и тем самым увеличить заработок, уверяя, что все вложенные деньги можно будет обналичить в любое время.В течение месяца потерпевший внёс 6 400 000 рублей. На эту сумму он оформил онлайн-кредиты в трёх банках. Приехав домой, забайкалец попробовал «вывести» свои денежные средства, однако консультант потребовал за проведение этой операции 300 000 рублей. Мужчина попросил свою супругу оформить кредит, признавшись ей, что вложил больше шести миллионов в инвестиции. Женщина поняла, что он стал жертвой кибермошенников и уговорила обратиться в полицию.По данному факту возбуждено уголовное дело.Аналогичным способом 2 200 000 рублей лишился житель посёлка Забайкальск. Он оформил четыре кредита и в течение двух недель пополнял свой счёт в брокерском приложении. Стоит отметить, что накануне мужчина просмотрел в интернете предложения об инвестировании, переходил по разным ссылкам, но не регистрировался. На следующий день ему позвонил неизвестный и, представившись персональным финансовым консультантом, уговорил начать инвестировать, скачав определённое приложение.Полицейские убедительно просят людей не переходить по ссылкам в интернете и не верить предложениям о быстром и лёгком получении дохода.