В Иркутскую область поступит техника для охраны лесов 64,6 млн рублей

Общество, Фото: правительство Иркутской области

Сразу после поступления технику направят на боевое дежурство



Технику для охраны лесов от пожаров закупают в Иркутской области к 2023 году. Оснащение техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров проводится в рамках национального проекта «Экология».



Всего из федерального бюджета на закупку техники для охраны лесов региону выделено 64,6 млн рублей. Планируется приобрести 26 единиц лесопожарной техники. Это вездеходы повышенной проходимости, укомплектованные пожарным оборудованием, снаряжением и инвентарём, грузопассажирские полноприводные автомобили для транспортировки лесных пожарных и их снаряжения, а также вахтовые автобусы, мотовездеходы и транспортные прицепы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Уже определены поставщики девяти единиц техники, государственные контракты заключены. Благодаря оперативно начатой подготовке к пожароопасному сезону, вся техника будет поставлена в регион до 1 марта 2023 года. Это на два месяца раньше, чем в 2022 году. Сразу после поступления она будет направляться на боевое дежурство на лесопожарные станции региона, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

