Сразу после поступления технику направят на боевое дежурство
Технику для охраны лесов от пожаров закупают в Иркутской области к 2023 году. Оснащение техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров проводится в рамках национального проекта «Экология».
Всего из федерального бюджета на закупку техники для охраны лесов региону выделено 64,6 млн рублей. Планируется приобрести 26 единиц лесопожарной техники. Это вездеходы повышенной проходимости, укомплектованные пожарным оборудованием, снаряжением и инвентарём, грузопассажирские полноприводные автомобили для транспортировки лесных пожарных и их снаряжения, а также вахтовые автобусы, мотовездеходы и транспортные прицепы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
– В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Уже определены поставщики девяти единиц техники, государственные контракты заключены. Благодаря оперативно начатой подготовке к пожароопасному сезону, вся техника будет поставлена в регион до 1 марта 2023 года. Это на два месяца раньше, чем в 2022 году. Сразу после поступления она будет направляться на боевое дежурство на лесопожарные станции региона, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.
В Иркутскую область поступит техника для охраны лесов 64,6 млн рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Более того, мужчина уговаривал жену взять ещё 300 тысяч в кредит
Дарья победила в региональном этапе конкурса
Первыми посетителями выставки стали студенты
В учреждении есть кружок по городошному спорту
Свалки находились в районах садоводческих обществ
Продукцию проконтролировал Россельхознадзор
Строительство объекта близится к завершению
В регионе разработали требования для содержания домашних животных
Теперь мужчине грозит уголовное преследование
Длина ограждения составила более пяти километров
Он два километра тащил на себе раненого товарища
Автомобилистов призывают соблюдать ПДД
Занятие прошло в школе №49
Клип называется «Спас экипаж и корабль в тот злополучный сентябрь…»
Часть из них потом скормили животным