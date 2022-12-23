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В Улан-Удэ пройдёт концерт молодой пианистки

В Улан-Удэ пройдёт концерт молодой пианистки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Карина Тумурова сыграет произведения Моцарта, Дебюсси, Мессиана, Шопена

В Улан-Удэ 31 января состоится сольный концерт фортепианной музыки Карины Тумуровой. Концерт положит начало традиционному ежегодному фестивалю «Созвездие молодых», в рамках которого будут выступать молодые талантливые артисты Бурятии.

- В репертуар пианистки входят произведения русских и зарубежных композиторов XVIII-XXI веков. Зимним вечером для слушателей прозвучат произведения известных композиторов Моцарта, Дебюсси, Мессиана, Шопена, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.

Карина Тумурова родилась в Улан-Удэ. Окончила музыкальную школу имени Б. Ямпилова и Новосибирскую музыкальную школу. В настоящее время Карина – студентка четвёртого курса Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Карина - лауреат международных конкурсов, в том числе лауреат второй премии Huesca International Piano Competition (Испания). Молодая пианистка выступала в залах московской консерватории, РАМ им. Гнесиных, Дома Скрябина, союза композиторов, и других концертных залах Москвы, Улан-Удэ, Новосибирска, Челябинска, Красноярска, а также в Испании.

Концерт пройдет 31 января в 18:00 в концертном зале Колледжа искусств имени Чайковского.


Возрастное ограничение 6+
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