Карина Тумурова сыграет произведения Моцарта, Дебюсси, Мессиана, Шопена
В Улан-Удэ 31 января состоится сольный концерт фортепианной музыки Карины Тумуровой. Концерт положит начало традиционному ежегодному фестивалю «Созвездие молодых», в рамках которого будут выступать молодые талантливые артисты Бурятии.
- В репертуар пианистки входят произведения русских и зарубежных композиторов XVIII-XXI веков. Зимним вечером для слушателей прозвучат произведения известных композиторов Моцарта, Дебюсси, Мессиана, Шопена, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.
Карина Тумурова родилась в Улан-Удэ. Окончила музыкальную школу имени Б. Ямпилова и Новосибирскую музыкальную школу. В настоящее время Карина – студентка четвёртого курса Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Карина - лауреат международных конкурсов, в том числе лауреат второй премии Huesca International Piano Competition (Испания). Молодая пианистка выступала в залах московской консерватории, РАМ им. Гнесиных, Дома Скрябина, союза композиторов, и других концертных залах Москвы, Улан-Удэ, Новосибирска, Челябинска, Красноярска, а также в Испании.
Концерт пройдет 31 января в 18:00 в концертном зале Колледжа искусств имени Чайковского.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт концерт молодой пианистки
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