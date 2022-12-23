В Улан-Удэ запустят «Новогодний трамвай»

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27 декабря стартует социокультурная акция «Новогодний трамвай». Национальная библиотека совместно с МУП «Управление трамвая» поздравят пассажиров с наступающим Новым годом.- Новогодний вагон с гирляндами и другими светящимися украшениями будет курсировать по городу, заряжая праздничным настроением взрослых и детей. В светящемся трамвае пассажиров будет ожидать развлекательная праздничная программа: стихи, песни, розыгрыши и призы, - рассказали сотрудники библиотеки.Кроме того, в трамвае будет действовать буккроссинг — пассажирам предложат обменять заинтересовавшую их книгу на собственную или взять любую понравившуюся. Все желающие в этот день смогут окунуться в мир новогоднего волшебства и чуда.Подробности новогодней акции (маршрут и время) будут сообщены позднее.