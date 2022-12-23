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Школьники из Улан-Удэ стали «Внуками по переписке»

Школьники из Улан-Удэ стали «Внуками по переписке»
Общество, 
Дети написали письма одиноким пожилым людям с тёплыми новогодними поздравлениями

В преддверии Нового года учащиеся улан-удэнской школы №7 присоединились к всероссийскому проекту «Внук по переписке». Школьники написали письма с тёплыми пожеланиями пожилым людям, которые живут в доме для престарелых, рассказали в администрации города.

- Им многие годы не приходят письма, где на конверте стояли бы их имя и фамилия. Мы можем это исправить. Стать внуком или внучкой по переписке — это простой способ дать жителям интернатов возможность почувствовать себя нужными и важными для кого-то. Письмо от незнакомого пожилому человеку дарит тепло и поддержку из внешнего мира — то, чего они так часто бывают лишены, - пояснила организатор акции в Улан-Удэ Екатерина Степанова.

школьники

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