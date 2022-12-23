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Команда юных пожарных Бурятии стала лучшей в России

Команда юных пожарных Бурятии стала лучшей в России
Общество, 
Ребята учатся в Сосново-Озёрской средней школе

Команда «Огнеборцы» из Бурятии одержала победу на всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России». Дружина заняла первое место среди сильнейших 10 команд России.

Ребята учатся в девятом классе Сосново-Озёрской средней школы №2 Еравнинского района. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее команда стала лучшей в Дальневосточном федеральном округе и в финале всероссийского конкурса представляла весь ДФО.

Всего в финале конкурса участвовали 10 лучших дружин юных пожарных из восьми федеральных округов страны.

Команда «Огнеборцы» существует с 2006 года. В 2020 году они взяли Гран-при регионального конкурса «Лучшая дружина юных пожарных Бурятии», в 2022-м завоевали первое место на республиканском конкурсе.

- Главное в нашей работе – профилактика пожаров и формирование правил поведения при пожаре школьникам и дошкольникам. У нас на вооружении самые доступные средства: акции, беседы, агитбригады. Всё проходит ярко, интересно и понятно. Да и сами учимся, чтобы не попасть впросак. Учитывая особенности нашего региона, дружина сотрудничает с лесным хозяйством района по профилактике лесных пожаров. Проводим работу по профилактике пожаров из-за неисправных печей или неправильной их эксплуатации, - рассказывают о себе победители. 
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