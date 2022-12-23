В Бурятии порекомендовали избегать излишнего веселья на Новый год

А ещё жителей республики призвали отказаться от дорогих шоу и фейерверков
- Согласно поручению руководителя администрации главы и правительства Бурятии Баира Цыренова, при проведении праздников следует избегать излишне увеселительного контента, а также дорогостоящих шоу, фейерверков и т. д., – рассказала замруководителя Тункинской администрации по социальному развитию Юлия Сушкеева.
На детских утренниках и ёлках также призвали отказаться «от использования образов героев западных комиксов и западной детской литературы».
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Бурятии детям не запретят наряжаться в Бэтменов и Золушек на Новый год и вводить табу на костюмы западных героев в республике никто не собирается.
Летом в Тунке объявляли траур по погибшему на СВО военному Цырен-Доржа Дарбалаеву. Тогда в районе на несколько дней отказались ото всех массово-зрелищных мероприятий и даже перенесли межрегиональный чемпионат табунщиков «Буряад мориной соло» (0+).