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В Бурятии порекомендовали избегать излишнего веселья на Новый год

В Бурятии порекомендовали избегать излишнего веселья на Новый год
Общество,  Фото:pixabay.com
А ещё жителей республики призвали отказаться от дорогих шоу и фейерверков

Жители Тунки поинтересовались в местном вайбер-чате, собираются ли в районе отменять новогодние мероприятия из-за спецоперации на Украине. В местной администрации сообщили, что они состоятся, но с  кое-какими ограничениями. 

- Согласно поручению руководителя администрации главы и правительства Бурятии Баира Цыренова, при проведении праздников следует избегать излишне увеселительного контента, а также дорогостоящих шоу, фейерверков и т. д., – рассказала замруководителя Тункинской администрации по социальному развитию Юлия Сушкеева.

На детских утренниках и ёлках также призвали отказаться «от использования образов героев западных комиксов и западной детской литературы».

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Бурятии детям не запретят наряжаться в Бэтменов и Золушек на Новый год и вводить табу на костюмы западных героев в республике никто не собирается.

Летом в Тунке объявляли траур по погибшему на СВО военному Цырен-Доржа Дарбалаеву. Тогда в районе на несколько дней отказались ото  всех массово-зрелищных мероприятий и даже перенесли межрегиональный чемпионат табунщиков «Буряад мориной соло» (0+).


Новый год Праздники

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