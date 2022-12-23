Деньги нашёл кондуктор
В Улан-Удэ ищут владельца денег, который случайно обронил их в трамвае. Деньги нашёл кондуктор.
Всё произошло в понедельник, 19 декабря, в трамвае №1.
- Кондуктор со свидетелем описал деньги: какая сумма, какие купюры. Затем передал их наставнику. Наставник, в свою очередь, - начальнику службы отдела доходов. Они сейчас находятся у неё, - рассказали «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».
Владелец может забрать деньги в МУП «Управление трамвая», по улице Сахьяновой, 4.
Какова точная сумма найденных денег, не раскрывается намеренно – это будет одним из доказательств, что придёт их настоящий владелец.
В 2020 году произошла похожая история. Кондуктор Сыпилма Баторова вернула девочкам-двойняшкам потерянную ими тысячу рублей. Деньги также передали в управление, откуда их забрала мама юных пассажирок. В МУП «Управление трамвая» премировали честного кондуктора.
В Улан-Удэ ищут человека, который потерял деньги в трамвае
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