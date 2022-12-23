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В нацпарке в Бурятии птички показывают цирковые номера

В нацпарке в Бурятии птички показывают цирковые номера
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Кедровки на лету ловят орешки, брошенные человеком

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали о птицах, которые обитают в Забайкальском национальном парке. Поползни и синички совсем не боятся людей и берут еду прямо у них с рук. Это волшебное и удивительное ощущение, рассказали в учреждении.

Покормить птицу у кормушки в Монахово – сегодня обязательный пункт в программе многих туров. А вот государственный инспектор Юрий Гороховский кормит с рук более крупных птиц – кедровок и соек.

Кедровки у Юрия Владимировича даже исполняют несложные цирковые номера – на лету ловят брошенные им орехи. Одну из своих подопечных он даже назвал Орешкой. «Говорю: если что, поедем на площадях зарабатывать!», – шутит госинспектор.

 


птицы природа

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