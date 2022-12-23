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В Бурятии наградили пятиклассника, спасшего двух девочек на реке

В Бурятии наградили пятиклассника, спасшего двух девочек на реке
Общество, 
Маленький герой учится в Шимкинской школе

На планёрном заседании в администрации Тункинского района Бурятии глава района Чингис Маншеев наградил благодарственным письмом юного героя Тимура. Мальчик учится в пятом классе Шимкинской школы.

Тимур два года назад спас двух девочек. Летом они едва не утонули во время купания на реке Зун-Мурэн.

- Я услышал, как девочки кричали. Народу на берегу было много, но никто не понял, что девочки тонут. Даже взрослые не обратили внимания, что девочки просят о помощи. Я понял, что дело плохо. Подплыл к ним. Протянул круг, они схватились за меня и за круг, и так доплыли до берега, - рассказал Тимур.

В пресс-службе администрации Тункинского района рассказали, что глава района и все собравшиеся поблагодарили родителей юного героя - маму Елену Михайловну и отца Александра Сыреновича – за достойное воспитание сына.

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