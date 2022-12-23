Жители Бурятии получат повышенные пенсии за январь

Их проиндексируют на 4,8%







Через отделения «Почты России» выплаты сделают по графику – с 3 января по 21 января.



Январские пенсии в этот раз тоже придут на банковские карты 29-го числа вместо 6-го и 14-го, а за 21 января – на день раньше, 20-го.



- Выплата пенсий через почту будет осуществляться по обычному графику. Отделения почтовой связи откроются с 3 января. Дата доставки установлена по адресу проживания пенсионера, – отметили в ОПФР по Бурятии.



Пенсии за январь будут повышенными.



- Их выплатят в проиндексированном размере. Размер индексации с января 2023 года установлен на уровне 4,8%, – рассказали в пенсионном фонде.



Каждый может рассчитать новый размер пенсии, умножив текущую сумму на 1,048. Всего в декабре 2022-го на пенсии, соцвыплаты и различные пособия в Бурятии заложили более 9 миллиардов рублей.





