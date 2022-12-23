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Жители Бурятии получат повышенные пенсии за январь

Жители Бурятии получат повышенные пенсии за январь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их проиндексируют на 4,8%

В отделении пенсионного фонда России по Бурятии назвали точные даты начисления пособий и пенсий за январь 2023 года. Как сообщал «Байкал-Daily», жители республики получат причитающиеся им выплаты уже в декабре, прямо перед новогодними праздниками.

Те, кому через банки перечисляют пособия по беременности, на детей служащих по призыву, на ребятишек от 8 до 17 лет и по уходу за ребёнком до полутора лет, деньги переведут в следующий четверг, 29 декабря вместо 3 января. 
 
Через отделения «Почты России» выплаты сделают по графику – с 3 января по 21 января.

Январские пенсии в этот раз тоже придут на банковские карты 29-го числа вместо 6-го и 14-го, а за 21 января – на день раньше, 20-го.

- Выплата пенсий через почту будет осуществляться по обычному графику. Отделения почтовой связи откроются с 3 января. Дата доставки установлена по адресу проживания пенсионера, – отметили в ОПФР по Бурятии.

Пенсии за январь будут повышенными.

- Их выплатят в проиндексированном размере. Размер индексации с января 2023 года установлен на уровне 4,8%, – рассказали в пенсионном фонде.

Каждый может рассчитать новый размер пенсии, умножив текущую сумму на 1,048. Всего в декабре 2022-го на пенсии, соцвыплаты и различные пособия  в Бурятии заложили более 9 миллиардов рублей. 


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