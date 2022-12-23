Глава РПЦ отметил, что святые каноны строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предусмотреть в российском законодательстве отсрочку от мобилизации для представителей духовенства и поручил заняться этим вопросом правовому управлению Московской патриархии. Об этом глава РПЦ рассказал в докладе на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.
- К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. В ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане. Вместе с тем считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение правовому управлению Московской патриархии, которое прошу вплотную заняться решением этой задачи, - цитирует Патриарха ТАСС.
В своем докладе глава РПЦ подчеркнул, что «святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу». Он также добавил, что, несмотря на пробел в законодательстве, «многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооружённых действиях с оружием в руках».
Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Глава РПЦ отметил, что святые каноны строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу
Андрей Мешков занимается любимым делом 17 лет
Пассажиры смогут летать в Нижнеангарск со скидками
Компанию ей составили ещё четыре российских субъекта
Единороссы передали в Донбасс свыше 16 000 тонн гуманитарной помощи
В вопросе разбиралась прокуратура
Мужчина вырубил 44 сосны
Мероприятие проводится с 19 по 23 декабря
В Улан-Удэ днём -15 градусов
Забайкалье первым среди регионов России включилось в программу «Дальневосточная концессия»
В фильм вошло 37 видеороликов
Они пожелали им крепкого здоровья
Стоимость оборудования превысила шесть миллионов рублей
Ребятам также вручили подарки
На сайте можно найти старинные песни, пословицы, стихи, интересные книги о старообрядцах Забайкалья