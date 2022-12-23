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Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников

Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава РПЦ отметил, что святые каноны строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предусмотреть в российском законодательстве отсрочку от мобилизации для представителей духовенства и поручил заняться этим вопросом правовому управлению Московской патриархии. Об этом глава РПЦ рассказал в докладе на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.

- К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. В ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане. Вместе с тем считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение правовому управлению Московской патриархии, которое прошу вплотную заняться решением этой задачи, - цитирует Патриарха ТАСС.

В своем докладе глава РПЦ подчеркнул, что «святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу». Он также добавил, что, несмотря на пробел в законодательстве, «многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооружённых действиях с оружием в руках». 
православие частичная мобилизация

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