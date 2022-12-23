Андрей Мешков занимается любимым делом 17 лет
Лучшим сотрудником государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Бурятии по итогам 2022 года стал Андрей Мешков. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС по Бурятии.
Андрей Мешков работает в Северобайкальском инспекторском участке, занимается любимым делом на протяжении 17 лет.
- Вся работа направлена на предупреждение несчастных случаев на воде. Здесь главным является проведение активной разъяснительной работы среди населения, в том числе, среди школьников, - говорит Андрей Мешков.
За годы службы Андрей Иннокентьевич становится лучшим в конкурсе профессионального мастерства уже во второй раз. Главным залогом своей победы он считает ответственное отношение к работе, знание своего дела, постоянное движение вперед.
Андрей Мешков рассказывает, что за годы многолетней работы в ГИМС ему не раз приходилось приходить на помощь дрейфующим на льдинах рыбакам. Спасательные операции заканчивались благополучно.
В Бурятии определили лучшего инспектора по маломерным судам
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