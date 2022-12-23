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Осуждённому из Бурятии четыре года не могли прооперировать ногу

Осуждённому из Бурятии четыре года не могли прооперировать ногу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему несколько раз отказывали в госпитализации 

Осуждённый, который отбывает наказание в одном из исправительных учреждений республики, пожаловался на отсутствие оперативного лечения. Он обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

Мужчина с 2018 года нуждается в операции на ноге. В 2020-м представители филиала «Больница» ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 3» (МСЧ) ФСИН России направили запрос по этому поводу в филиал «Туберкулёзная больница № 1» МСЧ-36 УФСИН РФ по Воронежской области. Но тогда в разгаре была пандемия коронавируса, и потому переводы, а также плановые госпитализации заключённых приостановили

В 2021-м сотрудники МСЧ-3 направили запрос на консультацию травматолога в городскую поликлинику № 6 для решения вопроса о госпитализации осуждённого в травматологическое отделение республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. В 2022-ом мужчину с больной ногой снова не приняли в Воронежской области, заявив, что подобные хирургические вмешательства в филиале не проводятся.

Омбудсмен инициировала проверку Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Ведомство выявило нарушения в части оказания медпомощи. В итоге начальнику ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России внесли требование, которое сейчас находится на рассмотрении.
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