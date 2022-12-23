«Единая Россия» продолжит оказывать помощь Донбассу





Единороссы продолжают оказывать помощь в зоне проведения СВО, а также поддерживать военнослужащих и их семьи в рамках законотворческой деятельности и гуманитарной миссии. В работе задействованы все партийные отделения в регионах. Об этом заявил на совещании, посвящённом итогам работы партии в 2022 году, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Секретарь генсовета ЕР напомнил, что единороссы передали в Донбасс свыше 16 000 тонн гуманитарной помощи. В зоне проведения специальной военной операции были открыты десятки гуманитарных центров. Турчак поблагодарил однопартийцев за эту помощь и отметил, что каждый из них внёс свой вклад, пишет rostovgazeta.ru.Также он сообщил о расширении направлений гуманитарной миссии «Единой России» после вступления в состав РФ новых регионов.По словам Турчака, партия не только помогает мирным гражданам новых регионов, но и работает в режиме «всё для фронта, всё для победы». Часть ресурсов направляется на помощь мобилизованным. На передовую доставляется амуниция, техника и необходимое для ведения боевых действий и обустройства быта оборудование. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для наших бойцов на передовой.Отдельно можно выделить направление помощи семьям военнослужащих. Андрей Турчак отметил законотворческий аспект этой работы. Именно «Единая Россия» инициировала принятие целого ряда законов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, партия оказывает адресную помощь.Особо подчеркнул секретарь генсовета, что объёмы партийной гуманитарной помощи «Единой России» и её темпы в следующем году снижаться не будут.Согласно данным официального партийного сайта ER.RU, сейчас в Донбассе работает свыше 40 гуманитарных центров, организованных «Единой Россией». Их работа координируется депутатами Государственной думы. Кроме того, партия координирует работу врачей-волонтёров. Медики прибывают в госпитали и больницы группами. Всего с начала спецоперации в рамках гуманитарной миссии ЕР на помощь врачам ЛДНР прибыли более 1000 медиков-добровольцев из разных субъектов Российской Федерации.- В Республике Бурятии с самого начала спецоперации волонтёры занимаются сбором гуманитарной помощи и её доставкой. Региональным отделением партии весной 2022 года было собрано несколько сотен тысяч рублей для нужд военных. В каждом районе республики организованы штабы, где шьют и собирают необходимую помощь.На новых территориях работает около 30 волонтёров из Бурятии, они регулярно выезжают и работают там по две недели. Мы в составе группы из 10 человек в сентябре текущего года работали в Мариуполе – в гуманитарных центрах, в больнице, помогали местным жителям в раздаче гуманитарной помощи. С каждым днём желающих присоединиться к волонтёрскому движению становится все больше – многие хотят работать в новых регионах, в республике жители самостоятельно организуют штабы и оказывают посильную помощь по сбору вещей первой необходимости, – рассказал главный специалист отдела партийного строительства регионального исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Фёдор Бутин.