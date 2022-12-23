В Улан-Удэ работнице вуза выплачивали зарплату без учёта «северных»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В вопросе разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в 2012 году жительница Улан-Удэ принята на работу в структурное подразделение учреждения высшего образования республики. Вопреки Трудовому кодексу заработная плата ей выплачивалась без учёта процентной надбавки за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.



- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о признании незаконным бездействие работодателя, выраженное в неверном начислении заработной платы, взыскании с учреждения задолженности, а также денежной компенсации. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе суда.



Решение суда вступило в законную силу, исполнено, задолженность по заработной плате в размере 125 тысяч рублей, и денежная компенсация в размере 38 тысяч рублей выплачены.



Кроме того, по представлению прокурора района образовательным учреждением заявителю выплатили компенсации за неиспользованный ежегодный дополнительный отпуск, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

