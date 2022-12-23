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В Бурятии «чёрный» лесоруб возместит ущерб

В Бурятии «чёрный» лесоруб возместит ущерб
Общество,  Фото:из архива
Мужчина вырубил 44 сосны

Житель Бурятии осуждён за незаконную рубку леса. Преступление произошло в мае. Находясь на территории Сулхаринского участкового лесничества, вырубил 44 сосны. Ущерб составил 441,5 тыс. рублей.

Осуждённый частично возместил ущерб. Прокурор Кижингинского района в суд направил иск о взыскании ущерба в размере 393 тыс. рублей.

Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
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