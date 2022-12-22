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Роскачество рассказало, как выбрать качественную икру

Роскачество рассказало, как выбрать качественную икру
Общество,  Фото:pixabay.com
Эксперты Роскачества объяснили, чем искусственная икра отличается от настоящей

Традиционно в канун Нового года возрастает спрос на красную икру, а вместе с ней и на ее бюджетные аналоги — структурированную и имитированную икру.

- Стоимость красной икры с каждым годом становится все выше, поэтому на рынке появляется много продукции, которая не совсем является икрой, но тщательно под нее «маскируется». На самом деле в имитированной икре и другой рыбной продукции нет ничего нелегального — при условии, что на маркировке честно указано, что это не настоящая икра, пояснила Лилия Котельникова, директор департамента исследований Роскачества.

Имитированная икра

Имитированная икру чаще всего производят из альгината натрия – полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые «икринки», внешне очень похожие на икру. Чтобы придать искусственной икре вкус натуральной, раствор альгината натрия могут приготовить на рыбном бульоне. Также при изготовлении имитированный икры могут использовать желатин, каррагинан (его получают из красных водорослей) и т.п.

Структурированная икра

Этот продукт по составу гораздо ближе к натуральной икре. За основу берется икорный сок (джус). При повреждении натуральных икринок содержимое вытекает, образуя «джус» - в итоге икра словно плавает в вязком бульоне. Именно из него изготавливают структурированную продукцию, а оболочку воссоздают с помощью желирующих компонентов (желатина и др.). Иногда в ход идут ароматизаторы и красители для получения продукта более похожего на натуральную икру.

Стоит ли покупать имитированную икру: польза и вред

Компоненты, из которых получают имитированную икру не опасны. Желатин получают из животного сырья, альгинат натрия – из бурых водорослей. Наоборот, они могут быть полезны для организма. При соблюдении всех санитарно-гигиенических правил имитированная и структурированная икра — хороший и безопасный продукт.

Однако по пищевой и биологической ценности имитированная и натуральная икра – разные продукты. Натуральная икра содержит белки, жиры, в том числе семейств омега-3 и омега-6, витамины и минералы, тогда как в имитации основной состав – желирующий компонент (альгинат или желатин).

Важно

На имитированной продукции должно быть указано, что это имитация, причем эта пометка не должна быть напечатана мелкими буквами на обороте, размер шрифта должен быть соразмерен с наименованием продукции.

Как отличить имитированную икру от настоящей красной икры?

Некоторые производители выпускают фальсификат – выдают искусственную икру за натуральную, не указывают в маркировке, что в банке имитация.

- Первое, на что нужно обратить внимание– это цена. Если перед вами икра стоимостью ниже 4 000 рублей за 1 кг, то скорее всего перед вами не натуральный продукт.
- Посмотрите на маркировку. На настоящей икре обычно пишут “икра лососевая”.
- Прочитайте состав. В составе настоящей икры будет только сама икра, соль и консерванты (соли бензойной и сорбиновой кислот), масло растительное.
- Внешний вид. У ненастоящей икры может быть не естественный (сильно красный или желтый) цвет.
Роскачество икра

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