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23 декабря в Чите откроется ледяной городок

23 декабря в Чите откроется ледяной городок
Общество,  Фото:ГТРК Чита
Открытие состоится в 17 часов

Горки на площади Ленина в Чите прошли проверку Гостехнадзора. Ледяной городок готов к открытию, сообщает ГТРК «Чита».

- Теперь традиционный новогодний объект получит свидетельство о регистрации и государственный номерной знак, который будет вывешен перед входом на аттракцион. Все, как полагается! – говорится в сюжете телеканала.

Торжественное открытие ледового городка в Чите состоится 23 декабря в 17.00.

Жители и гости столицы Забайкалья смогут прокатиться с горок, покататься на коньках, посмотреть праздничную программу с участием творческих коллективов и показательные выступления спортсменов. Также можно будет сделать фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.


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ледовый городок

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