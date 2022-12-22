23 декабря в Чите откроется ледяной городок

Общество, Фото: ГТРК Чита

Открытие состоится в 17 часов



Горки на площади Ленина в Чите прошли проверку Гостехнадзора. Ледяной городок готов к открытию, сообщает ГТРК «Чита».



- Теперь традиционный новогодний объект получит свидетельство о регистрации и государственный номерной знак, который будет вывешен перед входом на аттракцион. Все, как полагается! – говорится в сюжете телеканала.



Торжественное открытие ледового городка в Чите состоится 23 декабря в 17.00.



Жители и гости столицы Забайкалья смогут прокатиться с горок, покататься на коньках, посмотреть праздничную программу с участием творческих коллективов и показательные выступления спортсменов. Также можно будет сделать фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.





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