Бурятия вошла в топ регионов по развитию солнечной энергетики

Компанию ей составили ещё четыре российских субъекта







В топ-5 также оказались Оренбургская и Астраханская области, Башкирия и Калмыкия. Сейчас в Бурятии насчитывается шесть солнечных электростанций, производящих 135,9 млн. кВт/час электроэнергии. Первым таким объектом стала Бичурская СЭС, построенная в 2017 году группой компаний «Хевел».



В 2019-м компания ввела в эксплуатацию Хоринскую СЭС, а в 2020-ом – Торейскую, крупнейшую в регионе. Ещё три солнечные электростанции действуют в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах.







Бурятия попала в «электросолнечный» топ страны – она оказалась в пятёрке регионов, активно развивающих солнечную энергетику. В 2021 году установленная мощность всех объектов солнечной генерации на территории республики достигла 115 тысяч кВат.