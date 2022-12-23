Бурятия вошла в топ регионов по развитию солнечной энергетики

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Бурятия попала в «электросолнечный» топ страны – она оказалась в пятёрке регионов, активно развивающих солнечную энергетику. В 2021 году установленная мощность всех объектов солнечной генерации на территории республики достигла 115 тысяч кВат.
В топ-5 также оказались Оренбургская и Астраханская области, Башкирия и Калмыкия. Сейчас в Бурятии насчитывается шесть солнечных электростанций, производящих 135,9 млн. кВт/час электроэнергии. Первым таким объектом стала Бичурская СЭС, построенная в 2017 году группой компаний «Хевел».
В 2019-м компания ввела в эксплуатацию Хоринскую СЭС, а в 2020-ом – Торейскую, крупнейшую в регионе. Ещё три солнечные электростанции действуют в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах.
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