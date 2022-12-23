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В Бурятии переменная облачность

В Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём -15 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 декабря по республике переменная облачность, по юго-западу и Прибайкалью небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по северу -39,-44, по Прибайкалью -15,-20, днём -12,-17, местами -20,-25, по Прибайкалью и югу при снеге -7,-12, по северной половине -26,-31.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -13,-15.
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