В Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём -15 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 декабря по республике переменная облачность, по юго-западу и Прибайкалью небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по северу -39,-44, по Прибайкалью -15,-20, днём -12,-17, местами -20,-25, по Прибайкалью и югу при снеге -7,-12, по северной половине -26,-31.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -13,-15.

