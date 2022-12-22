Телебашня в Улан-Удэ засияет в честь Дня энергетика

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Она засияет «разрядами тока» и словами поздравлений



Сегодня, 22 декабря, в 18:00 в честь Дня энергетика на телебашне на улице Бабушкина в Улан-Удэ включат тематическое световое шоу.



Телевышка засияет «разрядами тока» и словами поздравлений «С Днем энергетика».



День энергетика впервые отметили 22 декабря 1966 года. Эта дата была выбрана неслучайно – поводом стал одобренный в декабре 1920-го Государственный план электрификации Советской России.

