Она засияет «разрядами тока» и словами поздравлений
Сегодня, 22 декабря, в 18:00 в честь Дня энергетика на телебашне на улице Бабушкина в Улан-Удэ включат тематическое световое шоу.
Телевышка засияет «разрядами тока» и словами поздравлений «С Днем энергетика».
День энергетика впервые отметили 22 декабря 1966 года. Эта дата была выбрана неслучайно – поводом стал одобренный в декабре 1920-го Государственный план электрификации Советской России.
Телебашня в Улан-Удэ засияет в честь Дня энергетика
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