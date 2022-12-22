В Иркутске презентовали фильма о драматурге Александре Вампилове

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В фильм вошло 37 видеороликов



Презентация документального фильма «Помним. Счастливы…» (16+), снятого к 85-летию драматурга Александра Вампилова состоялась в Иркутске. Он создан на основе цикла интервью, которые подготовили сотрудники культурного центра Александра Вампилова и режиссёры Павел Скоробогатов и Мария Кельчевская. Проект реализован при финансовой поддержке министерства культуры Иркутской области.



В фильм вошло 37 роликов, героями которых стали 40 деятелей культуры. Среди них – народный артист Михаил Боярский, известный актёр Андрей Мерзликин, ведущие режиссёры московских и петербургских театров, доктора филологических наук и театроведы, коллеги, товарищи по студенческой скамье и актёры, сыгравшие в самой первой постановке пьесы «Старший сын» (16+).



- Предлагая идею, не ожидала такого «урожая» разноголосых и ярких монологов о Вампилове как о человеке, так и драматурге. Полвека его нет с нами, а люди сохранили эмоции от общения с ним и смогли передать их нам с конкретикой и собственным отношением, - рассказывает директор культурного центра Александра Вампилова Галина Солуянова.



В следующем году фильм «Помним. Счастливы…» представят жителям Иркутской области. В марте состоится показ на родине Александра Вампилова - Кутулике, в апреле - в Усть-Илимске, октябре - в Черемхово, Ангарске и Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба правительства региона.

