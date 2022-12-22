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В парках Улан-Удэ устроят новогодние представления

В парках Улан-Удэ устроят новогодние представления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан ждут пиротехническое шоу, розыгрыш барана и забег в мега-валенке

В столице Бурятии вовсю готовятся к предстоящему Новому году. В ближайшие два дня в популярных зонах отдыха состоятся праздничные мероприятия, на которые приглашают всех желающих.


 
Так, уже в четверг, 22 декабря, в парке «Кристальный» пройдёт представление под названием «Новогодние чудеса». На нём зрители увидят символ парка – Кристаллик, который поможет Деду Морозу, Снегурочке и Тигру с Зайцем – символам уходящего и наступающего годов – зажечь ёлку и спасёт праздник своим появлением. В программе – развлечения с аниматорами, поздравление от Дедушки Мороза, хоровод и световое шоу из холодного огня. Всех посетителей будут угощать сладостями и горячим чаем. Начало – в 17:00.

В пятницу, 23 декабря, в «Юбилейном» в пять часов вечера стартует новогоднее этно-шоу «Сахали – белоснежная дива» в честь открытия главной ёлки Октябрьского района Улан-Удэ. Гостей мероприятия ждёт увлекательное путешествие в сказку, герои которой, пройдя тернистый путь, обретут мир, гармонию и счастье. А ещё – поздравление от местной организации шаманов «Тэнгэри» и главного зимнего волшебника, хоровод, праздничное зажигание ёлочки и пиротехническое шоу.
 
На территории парка будут работать игровые площадки, где всем участникам вручат сладкие призы. Четыре счастливчика получат подарки от спонсоров на 100 с лишним тысяч рублей. Это подарочный сертификат номиналом 40 тысяч на обучение в автошколе, унты за 25 тысяч рублей, золотое кольцо с бриллиантом стоимостью 20 тысяч, а также подарочный сертификат на барана и продукцию на сумму в 13 тысяч рублей от Закаменского мясокомбината. Розыгрыш проходит на официальной страничке дирекции парков во «Вконтакте».

В этот же день для посетителей парка имени Орешкова подготовят театрализованное представление «Морозко». Перед улан-удэнцами предстанут Баба-яга, Настенька, Иванушка и, конечно же, настоящий Морозко. Озорные снеговики проведут весёлые и подвижные игры для юных (и не совсем) зрителей, а Дед Мороз с внучкой раздадут целый мешок сладостей.

В субботу, 24 декабря, в парке имени Жанаева запланировано театрализованное представление «По щучьему велению». В программе – хоровод вокруг новогодней ёлки, анимационные площадки с играми и забавами, сказочные лыжные гонки и забег в мега-валенке и гутуле. Всех гостей пообещали напоить горячим чаем.

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Новый год развлечения

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