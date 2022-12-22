Они пожелали им крепкого здоровья
В преддверии Нового года осуждённые, отбывающие наказание в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе, подготовили поздравительные открытки и письма для своих родных и близких.
Осуждённые пожелали всем крепкого здоровья и удачи в новом году. Все поздравления направлены адресатам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По словам организаторов, мероприятия направленно на поддержание и восстановление социально-полезных связей с целью дальнейшей успешной ресоциализации и адаптации осуждённых после освобождения.
В Бурятии осуждённые написали новогодние письма родным
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