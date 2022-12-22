Дети-инвалиды побывали в Бурятском драмтеатре

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ребятам также вручили подарки



В Прибайкальском районе Бурятии в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних работает служба социальной помощи семьям с детьми-инвалидами. Под патронажем специалистов находятся 27 семей, услугами охвачены ребята из сёл Турунтаево, Комы, Итанцы, Татаурово, Югово, Ильинка, Таловка.



В канун Нового года для «особых» детей организовали поездку в Улан-Удэ, где они вместе с родителями стали участниками мероприятия «Мир добра», собравшее в Бурятском академическом театре драмы ребят с ограниченными возможностями здоровья со всей республики.



- Наша группа из 18 детей, из которых - пять колясочников, сопровождающие их родителей, сотрудники нашей службы была наиболее многочисленной в этот день, - рассказывает заведующая службой социальной помощи семьям с детьми-инвалидами Ольга Сквирецкас. - Несмотря на все волнения сопровождающих этих детей родителей, организаторы постарались учесть все нюансы, касательно особенностей ребят, для них были предоставлена помощь волонтёров, лифт, возможность позавтракать перед началом мероприятия.



В театре ребят ждала встреча с героями поучительного спектакля «Сказка о потерянном времени», а по завершению спектакля в фойе, у ёлки, ребят встретили весёлые герои сказок и, конечно, Дедушка Мороз, который всех ребят одарил сладкими подарками. Большинство из «особых» ребят впервые попали в театр, очень долго ждали этой поездки и волновались, отметили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



- Не так часто ребенку на коляске, уже не маленькому, с проблемами спуска с этажей, перевозке, предоставляется возможность побывать в театре, а ребенку с аутизмом, очень сложно справиться с эмоциями при таком количестве людей, - выразила свою точку зрения участница поездки из села Турунтаево Татьяна. - В итоге и дети, и мы - родители, получили массу приятных впечатлений, эмоций от спектакля и поездки. Отдельное спасибо хочется сказать организаторам такого замечательного праздника, за их огромную работу, за неравнодушное и внимательное отношение к «особенным» деткам!

