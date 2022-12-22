Консультацию можно получить по телефону
С1 января 2023 года увеличивается размер госпошлины за транспортные средства. Об изменении сообщили отдел ГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ.
- В соответствии с пунктом 46 ст. 333 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается государственная пошлина за совершение юридически значимых действий в связи с предоставлением госуслуг по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в размере 1000 рублей и по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей за выдачу и 1000 рублей за продление срока действия ранее выданного свидетельства, - сообщили в ГИБДД.
Также увеличивается размер госпошлины за действия по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности с 800 до 1500 рублей.
Консультацию о порядке получения вышеуказанных государственных услуг можно получить по телефону 8(3012)44-26-84, а также при личном посещении подразделения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 1.
С нового года в Бурятии увеличится госпошлина за транспортные средства
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