С нового года в Бурятии увеличится госпошлина за транспортные средства

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Консультацию можно получить по телефону



С1 января 2023 года увеличивается размер госпошлины за транспортные средства. Об изменении сообщили отдел ГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ.



- В соответствии с пунктом 46 ст. 333 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается государственная пошлина за совершение юридически значимых действий в связи с предоставлением госуслуг по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в размере 1000 рублей и по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей за выдачу и 1000 рублей за продление срока действия ранее выданного свидетельства, - сообщили в ГИБДД.



Также увеличивается размер госпошлины за действия по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности с 800 до 1500 рублей.



Консультацию о порядке получения вышеуказанных государственных услуг можно получить по телефону 8(3012)44-26-84, а также при личном посещении подразделения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 1.

