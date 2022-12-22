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В Бурятии жители отдалённого района пожаловались на дорогущие дрова

В Бурятии жители отдалённого района пожаловались на дорогущие дрова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Власти признались, что не могут повлиять на продающих их предпринимателей

Жители Баунтовского района Бурятии возмущены ростом цен на дрова. Люди поинтересовались в группе сообщает «Баунт-инфо.24/7», кто регулирует цены на твёрдое топливо.

- Ведь дошло до 18-20 тысяч рублей! С чем связано такое повышение? С новым сезоном заготовки? – спрашивают баунтовцы.

И. о. начальника отдела экономического развития Баунтовской администрации Елена Захарищева отметила: отпускные цены на дрова не изменились.

- Индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают стоимость кубометра. Механизмов воздействия на розничные цены на твёрдое топливо сейчас нет, – отметила она.

В республиканской службе по тарифам (РСТ) подчеркнули: расценки установлены на основании заявлений и обосновывающих документов, представленных лесхозами республики. В муниципальных образованиях, приравненных к районам Крайнего Севера, предельная стоимость дров – не более 1470 рублей за кубический метр.

- Большое влияние на неё оказывают затраты на заготовку и доставку до населённого пункта. Частники продают дрова по свободным ценам, поскольку они у частных лиц не регулируются государством, – пояснили в РСТ.

Там добавили, что сейчас правительство Бурятии совместно с республиканским агентством лесного хозяйства прорабатывает дополнительные механизмы для оптимизации стоимости такого топлива. А малообеспеченные жители региона имеют право на получение субсидии на дрова – согласно постановлению российского правительства № 761 от 14 декабря 2005. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в филиал центра социальной поддержки населения по месту жительства. 
дрова цены

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