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В Улан-Удэ стартует зимнее первенство по футболу

В Улан-Удэ стартует зимнее первенство по футболу
Общество,  Фото:pixabay.com.
В футбол сыграют подростки

24 декабря в Улан-Удэ стартует «Зимнее первенство по футболу» на призы спортивной школы 6. В турнире примут участие 11 команд 2008-2009 года рождения, сообщили в спортшколе.

Соревнования пройдут на стадионе «Локомотив».

Игры пройдут в формате 8+1, с определением положения «вне игры».
Победителя первенства назовут в марте 2023 года.

Список участников:
- «Голеадор» - спортшкола №6
- Спортшкола №6 (тренер Лоскутников)
- «Спарта»
- Спортшкола №5
- Спортшкола №6 (тренер Тайшихин)
- «Локо» (спортшкола №6)
- «Байкал»
- «Локомотив Красные»
- «Локомотив Зелёные»
- «Лара»
- Спортшкола №5 – 2009.



Возрастное ограничение 6+ 

спорт футбол школьники

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