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Возрастное ограничение 6+





24 декабря в Улан-Удэ стартует «Зимнее первенство по футболу» на призы спортивной школы 6. В турнире примут участие 11 команд 2008-2009 года рождения, сообщили в спортшколе.Соревнования пройдут на стадионе «Локомотив».Игры пройдут в формате 8+1, с определением положения «вне игры».Победителя первенства назовут в марте 2023 года.- «Голеадор» - спортшкола №6- Спортшкола №6 (тренер Лоскутников)- «Спарта»- Спортшкола №5- Спортшкола №6 (тренер Тайшихин)- «Локо» (спортшкола №6)- «Байкал»- «Локомотив Красные»- «Локомотив Зелёные»- «Лара»- Спортшкола №5 – 2009.