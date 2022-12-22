В Бурятии районный глава примерил на себя роль Деда Мороза





В преддверии самого волшебного праздника в году глава Джидинского района Бурятии Валерий Шагжитаров примерил на себя роль Деда Мороза. Он отметил, что «совсем скоро Новый год, а это значит время дарить подарки». Первыми получили подарки самые маленькие жители района-дошколята, воспитанники 21 детского сада.- Среди подарков красивые и яркие конструкторы, автомобили, куклы и множество других игрушек, - сообщает администрация Джидинского района.Валерий Шагжитаров поздравил руководителей дошкольных образовательных организаций района, поблагодарил их за труд, пожелал «творческого подъёма, воодушевления и плодотворной деятельности».- А детям и их родителям желаю, чтобы исполнились все мечты, - добавил глава района.