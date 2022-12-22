Также девушка получила подарок от администрации
Сегодня, 22 декабря, жительница города Северобайкальска, оставшаяся без попечения родителей получила ключи от долгожданной квартиры. Жильё приобретено в рамках реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот. Заместитель главы по социальным вопросам Алексей Купцов поздравил счастливую обладательницу квартиры, вручил подарок от администрации и пожелал счастья и уюта в доме.
- Наличие жилья – хороший тыл и отличный повод для рассмотрения вопроса создания семьи и появления в ней детей, - отметил Алексей Михайлович.
Всего в 2022 году было приобретено две квартиры, в 2023 году планируется заселение четырёх квартир, сообщает администрация города Северобайкальска.
Сирота с севера Бурятии получила ключи от квартиры
Общество, Фото:
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