Матери погибшего военного из Бурятии вручили орден Мужества

Он погиб весной во время спецоперации





19-летний Александр Полютов из Закаменского района погиб ещё 29 марта в ходе спецоперации. Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества.Во вторник, 20 декабря, награду вручили маме Александра Зинаиде Павловне. Церемония состоялась в здании районной администрации. На ней присутствовали глава муниципального образования Сергей Гонжитов и военный комиссар района Зорикто Ербаев.Александру было 19 лет. Он родился 12 января 2003 года в селе Харацай и был у родителей единственным сыном. Учился в СОШ № 5 в Закаменске и после её окончания поступил на повара-кондитера в Закаменский агропромышленный техникум.В 2021-ом получил диплом. Затем ушёл в армию. Служил в Псковской воздушно-десантной дивизии, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».