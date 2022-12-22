Матери погибшего военного из Бурятии вручили орден Мужества

Он погиб весной во время спецоперации
19-летний Александр Полютов из Закаменского района погиб ещё 29 марта в ходе спецоперации. Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества.
Во вторник, 20 декабря, награду вручили маме Александра Зинаиде Павловне. Церемония состоялась в здании районной администрации. На ней присутствовали глава муниципального образования Сергей Гонжитов и военный комиссар района Зорикто Ербаев.
Александру было 19 лет. Он родился 12 января 2003 года в селе Харацай и был у родителей единственным сыном. Учился в СОШ № 5 в Закаменске и после её окончания поступил на повара-кондитера в Закаменский агропромышленный техникум.
В 2021-ом получил диплом. Затем ушёл в армию. Служил в Псковской воздушно-десантной дивизии, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».
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Он погиб весной во время спецоперации
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