СПИД-центр в Улан-Удэ рассказал, сколько будет отдыхать на Новый год



График режима работы в новогодние праздники:

- 30 декабря 2022 г. с 8:00 до 16:00;

- забор анализов крови с 8:00 до 12:00 (выдача результатов после 9 января 2023 г.);

- забор мазка на COVID-19 c 8:00 до 11:00 (выдача результата 30 декабря 2022 г. с 15:00 до 16:00).





- Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» сердечно поздравляет вас с наступающим Новым 2023 годом! Пусть наступающий год дарует всем здоровье, успех и благополучие, наполнит жизнь радостью, яркими и счастливыми событиями! – поздравили в учреждении.



СПИД-центр Улан-Удэ рассказал, сколько будет отдыхать на Новый годОпубликован график работыРеспубликанский центр профилактики и борьбы со СПИД опубликовал график работы в праздничные выходные. Так, специалисты будут отдыхать, как большинство жителей региона. Медики отдыхают с 31 декабря по 8 января 2023 года. На работу они выйдут 9 января 2023 года