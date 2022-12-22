СПИД-центр в Улан-Удэ рассказал, сколько будет отдыхать на Новый год

СПИД-центр Улан-Удэ рассказал, сколько будет отдыхать на Новый год
Опубликован график работы
Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД опубликовал график работы в праздничные выходные. Так, специалисты будут отдыхать, как большинство жителей региона. Медики отдыхают с 31 декабря по 8 января 2023 года. На работу они выйдут 9 января 2023 года
График режима работы в новогодние праздники:
- 30 декабря 2022 г. с 8:00 до 16:00;
- забор анализов крови с 8:00 до 12:00 (выдача результатов после 9 января 2023 г.);
- забор мазка на COVID-19 c 8:00 до 11:00 (выдача результата 30 декабря 2022 г. с 15:00 до 16:00).
- Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» сердечно поздравляет вас с наступающим Новым 2023 годом! Пусть наступающий год дарует всем здоровье, успех и благополучие, наполнит жизнь радостью, яркими и счастливыми событиями! – поздравили в учреждении.
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