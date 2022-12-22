Женщину поощрили за добросовестный труд
В преддверии Нового года, осуждённая отбывающая наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, провела свой отпуск за пределами исправительного учреждения.
Свой отпуск женщина провела вместе со своей семьёй дома. В это время она пообщалась с родными и близкими.
Такой вид отпуска предоставляется осуждённым за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённая провела отпуск с родными
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