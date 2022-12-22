В Улан-Удэ осуждённая провела отпуск с родными

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Женщину поощрили за добросовестный труд



В преддверии Нового года, осуждённая отбывающая наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, провела свой отпуск за пределами исправительного учреждения.



Свой отпуск женщина провела вместе со своей семьёй дома. В это время она пообщалась с родными и близкими.



Такой вид отпуска предоставляется осуждённым за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

