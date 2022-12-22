Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие дни
Ближайшие три дня в Бурятии обещают быть снежными и морозными. На севере в ночные часы похолодает до -44. Порывы ветра временами будут достигать 14 м/с.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 23 декабря, по республике переменная облачность, по юго-западу и Прибайкалью небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по северу -39,-44, по Прибайкалью -15,-20, днём -12,-17, местами -20,-25, по Прибайкалью и югу при снеге -7,-12, по северной половине -26,-31.
В субботу, 24 декабря, облачно, снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по северу -35,-40, по Прибайкалью -10,-15, днём -14,-19, местами -7,-12, по северной половине -24,-29.
В воскресенье, 25 декабря, облачно, снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, по северу и юго-западу -33,-38, по Прибайкалью -8,-13, днём -11,-16, местами -6,-11, по северу и юго-западу -22,-27.
Выходные в Бурятии обещают быть снежными
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