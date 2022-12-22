За сутки с улиц Улан-Удэ вывезли 51 «КамАЗ» снега

С шести утра к ручной уборке приступили 115 уборщиков территорий



В Улан-Удэ коммунальщики продолжают уборку снега с городских улиц. Основная часть механизированной уборки ведётся по ночам, чтобы не создавать пробки днем. Накануне ночью три больших грейдера срезали снежные наросты с дорог в трёх районах города. Работы были выполнены на ул. Борсоева, в мкрн Стеклозавод, на ул. Мокрова, Жердева, Шумяцкого, Гарнаева, в мкрн Верхняя Березовка и др. За сутки с улиц вывезли 51 «КамАЗ» снега, сообщили в пресс-службе мэрии.



Кроме того, тракторные щётки очистили 30 городских дорог от снега по ул. Борсоева, Смолина, Набережной, Мокрова, Шумяцкого, на Шефском подъёме, по пр. 50-летия Октября, по ул. Хахалова, Гагарина, Коллективной, Добролюбова, Гарнаева, а также участок дороги от кольцевого движения в 20 а квартале до мкрн Мелькомбинат и др.



С шести утра к ручной уборке приступили 115 уборщиков территорий.



В течение дня спецтехника будет вывозить собранный с улиц снег на специальные места временного складирования.



За уборку снега на придомовых территориях отвечают управляющие компании, ТСЖ и собственники зданий.



Сообщить о необходимости уборки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.

