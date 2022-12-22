МЧС показало, как быстро горят новогодние ёлки

Некоторые сгорают всего за 32 секунды
Накануне новогодних праздников сотрудники МЧС провели эксперимент с новогодней елкой и показали, как неисправная гирлянда может в считанные секунды стать причиной трагедии.
МЧС России призывает соблюдать меры пожарной безопасности и для наглядности предлагает посмотреть видеоролик.
Итоги следующие:
1. Сильнее всего горит искусственная елка из легко воспламеняемых материалов — сгорает за 32 секунды.
2. Натуральной ели для полного сгорания нужно в три раза больше — минута и 42 секунды.
3. Дольше всех горит искусственная елка, выполненная из трудногорючих материалов — около пяти минут.
*эксперимент проведен профессионалами. Самостоятельно не повторять!
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