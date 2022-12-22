Специалисты городского перинатального центра дали полезные рекомендации
В рамках недели популяризации потребления овощей и фруктов в городском перинатальном центре рассказали о том, какие фрукты и овощи полезны зимой.
- Свёкла, капуста, морковь и репа являются самыми полезными овощами для употребления зимой, - утверждают в роддоме.
Они хорошо хранятся и распространены повсеместно, в них сохраняется большое количество витаминов.
Белокочанная капуста зимой в нашей стране пользуется популярностью, как в квашенном, так и свежем виде. Также кладезь витаминов - чеснок и лук.
- Овощи имеют меньше противопоказаний, чем фрукты. Допустим, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или сахарном диабете человеку придётся быть внимательным при выборе фруктов, с овощами такой проблемы практически нет. – поясняет врач-гинеколог Баира Дамбаева.
Зимой очень полезен лук-порей, в нём много витаминов: С, Е, B1, В2, каротин, калий и магний
Что касается «зимних фруктов», то тут всё очень просто. Самые полезные фрукты зимой самые яркие - бананы, киви, хурма, цитрусовые.
- Польза очевидна. Банан, помимо своей «мобильности», способствует выработке серотонина, а ещё он очень питательный по своим свойствам. Хурма богата железом, как известно. Также в ней много витамина А, РР, витаминов группы В. Этот фрукт помогает нормализовать давление и бороться с зимней усталостью, - продолжили в роддоме.
Если хурма вяжет, её вовсе не обязательно замораживать, достаточно положить её в один пакет с яблоками, это поможет ей дозреть, поскольку яблоки выделяют этилен.
Яблоки – самый простой и доступный фрукт в зимнее время, что не умаляет его полезных свойств.
Какие овощи и фрукты лучше есть зимой?
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