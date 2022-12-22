22 декабря

21 декабря

Популярное

Какие овощи и фрукты лучше есть зимой?

Какие овощи и фрукты лучше есть зимой?
Общество,  Фото:pixabay.com.
Специалисты городского перинатального центра дали полезные рекомендации

В рамках недели популяризации потребления овощей и фруктов в городском перинатальном центре рассказали о том, какие фрукты и овощи полезны зимой.

- Свёкла, капуста, морковь и репа являются самыми полезными овощами для употребления зимой, - утверждают в роддоме.

Они хорошо хранятся и распространены повсеместно, в них сохраняется большое количество витаминов.

Белокочанная капуста зимой в нашей стране пользуется популярностью, как в квашенном, так и свежем виде. Также кладезь витаминов - чеснок и лук.

- Овощи имеют меньше противопоказаний, чем фрукты. Допустим, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или сахарном диабете человеку придётся быть внимательным при выборе фруктов, с овощами такой проблемы практически нет. – поясняет врач-гинеколог Баира Дамбаева.

Зимой очень полезен лук-порей, в нём много витаминов: С, Е, B1, В2, каротин, калий и магний

Что касается «зимних фруктов», то тут всё очень просто. Самые полезные фрукты зимой самые яркие - бананы, киви, хурма, цитрусовые.

- Польза очевидна. Банан, помимо своей «мобильности», способствует выработке серотонина, а ещё он очень питательный по своим свойствам. Хурма богата железом, как известно. Также в ней много витамина А, РР, витаминов группы В. Этот фрукт помогает нормализовать давление и бороться с зимней усталостью, - продолжили в роддоме.

Если хурма вяжет, её вовсе не обязательно замораживать, достаточно положить её в один пакет с яблоками, это поможет ей дозреть, поскольку яблоки выделяют этилен.

Яблоки – самый простой и доступный фрукт в зимнее время, что не умаляет его полезных свойств.


городской перинатальный центр медицина питание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Общество, 22.12.2022
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
В Бурятии собираются потратить 5 миллионов рублей на бесплатную кастрацию
В Бурятии собираются потратить 5 миллионов рублей на бесплатную кастрацию
Общество, 22.12.2022
Её устроят в столице и нескольких районах республики
В Бурятии врач рассказала об особенностях вакцинации при беременности
В Бурятии врач рассказала об особенностях вакцинации при беременности
Общество, 22.12.2022
Марина Ринчиндоржиева, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Республики Бурятия, ответила на главные вопросы по вакцинации беременных от COVID-19 и гриппа 
«Это бич»: Власти рассказали, кто портит воздух в Улан-Удэ
«Это бич»: Власти рассказали, кто портит воздух в Улан-Удэ
Общество, 22.12.2022
Его загрязняют 67 тысяч печей и почти 200 тысяч автомобилей
МЧС показало, как быстро горят новогодние ёлки
МЧС показало, как быстро горят новогодние ёлки
Общество, 22.12.2022
Некоторые сгорают всего за 32 секунды
Какие овощи и фрукты лучше есть зимой?
Какие овощи и фрукты лучше есть зимой?
Общество, 22.12.2022
Специалисты городского перинатального центра дали полезные рекомендации 
В Забайкалье дети мёрзнут в садике
В Забайкалье дети мёрзнут в садике
Общество, 22.12.2022
В вопросе разбирается прокуратура
В столице Бурятии появятся отдельные полосы для автобусов и маршруток
В столице Бурятии появятся отдельные полосы для автобусов и маршруток
Общество, 22.12.2022
Их оборудуют в ближайшие годы на двух наиболее загруженных участках 
Улан-удэнцам пообещали комфортный проезд в транспорте
Улан-удэнцам пообещали комфортный проезд в транспорте
Общество, 22.12.2022
Власти возлагают надежды на большие автобусы и обновление трамвайного парка
«Пушистое золото Сибири»: В Бурятии сняли фильм о баргузинском соболе
«Пушистое золото Сибири»: В Бурятии сняли фильм о баргузинском соболе
Общество, 22.12.2022
Фильм был снят в рамках экологического проекта
Россияне в новом году рвутся отдыхать в Улан-Удэ
Россияне в новом году рвутся отдыхать в Улан-Удэ
Общество, 22.12.2022
Туристы собираются в столицу Бурятии летом
Прощай, оружие: Жители Бурятии «зарабатывают» на стволах
Прощай, оружие: Жители Бурятии «зарабатывают» на стволах
Общество, 22.12.2022
С начала года жители сдали 29 единиц огнестрельного оружия
Бурятия выезжает в Кремль
Бурятия выезжает в Кремль
Общество, 22.12.2022
Стоимость билетов будет доходить до шести тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^