В вопросе разбирается прокуратура
Утром 21 декабря в детском саду «Тополёк» села Нижний Цасучей Ононского района Забайкальского края температура опустилась до 16-17 градусов. Сетевое издание Чита.Ру сообщает, что это случилось по вине уснувшего кочегара, нехватки угля и заморозков.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура, которая проводит проверку.
- Представители надзорного ведомства с выходом на место проверят соблюдение температурного режима в детском учреждении, выяснят причины понижения температуры, по выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Ранее прокуратура Ононского района уже выявляла нарушения при подготовке к отопительному сезону, в связи с чем принимались меры к администрации муниципального района и ресурсоснабжающей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство+».
В частности, в рамках исполнения находящегося на принудительном исполнении решения суда, вынесенного по иску прокуратуры, в настоящее время ООО «Благоустройство+» создало семидневный запас топлива на котельных, в том числе, отапливающей этот детский сад.
В Забайкалье дети мёрзнут в садике
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В вопросе разбирается прокуратура
Их оборудуют в ближайшие годы на двух наиболее загруженных участках
Власти возлагают надежды на большие автобусы и обновление трамвайного парка
На очереди ещё 33 села в будущем году
Фильм был снят в рамках экологического проекта
Туристы собираются в столицу Бурятии летом
Это одна серебряная и три бронзовые медали
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
С начала года жители сдали 29 единиц огнестрельного оружия
Стоимость билетов будет доходить до шести тысяч рублей
Сейчас школа сильно переуплотнена
Холодной воды там не будет до вечера
В 140а квартале ввели в эксплуатацию дом на 48 квартир
В одном из них после попадания снаряда полностью снесены два этажа
Синоптики дали прогноз погоды на второй зимний месяц