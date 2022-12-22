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В Забайкалье дети мёрзнут в садике

В Забайкалье дети мёрзнут в садике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В вопросе разбирается прокуратура

Утром 21 декабря в детском саду «Тополёк» села Нижний Цасучей Ононского района Забайкальского края температура опустилась до 16-17 градусов. Сетевое издание Чита.Ру сообщает, что это случилось по вине уснувшего кочегара, нехватки угля и заморозков.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура, которая проводит проверку.

- Представители надзорного ведомства с выходом на место проверят соблюдение температурного режима в детском учреждении, выяснят причины понижения температуры, по выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее прокуратура Ононского района уже выявляла нарушения при подготовке к отопительному сезону, в связи с чем принимались меры к администрации муниципального района и ресурсоснабжающей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство+».

В частности, в рамках исполнения находящегося на принудительном исполнении решения суда, вынесенного по иску прокуратуры, в настоящее время ООО «Благоустройство+» создало семидневный запас топлива на котельных, в том числе, отапливающей этот детский сад.
детские сады

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