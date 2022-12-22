В Чите станет светлее









Забайкальский край стал первым в России регионом, который начал пользоваться «Дальневосточной концессией» – это предложенный в 2021 году механизм поддержки инвестиционной деятельности, когда инвестор создаёт инфраструктуру своими силами, но в итоге затраты возмещаются государством.- Специалистами корпорации развития Забайкальского края совместно с региональным правительством был определён перечень приоритетных проектов, реализация которых поможет обеспечить формирование комфортной городской среды, развитие спортивного, научного и творческого потенциала забайкальцев. Так, одним из первых проектов, который будет реализован с помощью механизма «Дальневосточной концессии», станет модернизация системы уличного освещения в Чите, – прокомментировал генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» Антон Тутов.Уже озвучено, что в рамках проектов «Светлая Чита» и «Светлый Биробиджан» концессионеры, в числе прочего, установят более 4,5 тысячи новых светильников, заменят почти 4 тысячи ветхих опор. Только читинский проект будет стоить порядка 2 миллиардов рублей, что является серьёзной суммой для региона.- В рамках «Дальневосточной концессии» воплощение таких проектов в жизнь становится возможным уже сейчас. Нам также удалось включить в программу ещё пять проектов в крае, направленных на развитие здравоохранения, спорта высших достижений, образования и начальной военной подготовки с совокупным объёмом инвестиций почти на 13 миллиардов рублей. Перечень будет расширятся, а потенциальным концессионерам Корпорация развития края готова оказать помощь по принципу «одного окна», в том числе в организации взаимодействия с региональными и федеральными органами власти, проведении совещаний, сбору и проверке пакета документов для подачи частной концессионной инициативы, – добавил Антон Тутов.В рамках Дальневосточной и Арктической концессий в России до 2040 года объем государственной поддержки составит 500 миллиардов рублей и до 25 миллиардов ежегодно. Федеральная поддержка подразумевает компенсацию затрат концессионера в размере до 100% от сметной стоимости инфраструктуры. На получение государственной поддержки претендуют проекты с минимальным объёмом инвестиций от 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Забайкальского края».